"Бавария" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть Дер-Класикер

Дер-Класикер пройдет в Мюнхене

В субботу, 30 марта, "Бавария" сыграет поединок 27-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 против "Боруссии" Д. "Телеграф" проведет онлайн-траснляцию матча "Бавария" — "Боруссия" Д.

В прямом эфире в Украине Немецкое дерби покажет телеканал Setanta Sports. Кроме того, игра будет доступна для просмотра на медиа-платформе setantasports.com, передает официальный сайт транслятора.

Дер-Класикер состоится в Мюнхене на "Альянц Арене", начало встречи — 19:30 по киевскому времени. Оба клуба подходят к игре в качестве команд, преследующих лидера — "Байер" (70 очков). "Бавария" с 60 баллами является второй командой Бундеслиги, "Боруссия" Д (50 очков) — четвертая. В этом году судьба чемпионства не решается в этом дерби, однако подпортить настроение друг другу команды могут.

Добавим, что обе команды ведут борьбу и на евроарене. В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет против "Арсенала", а дортмундцы — против "Атлетико".

Напомним, в прошлом сезоне дортмундцы проиграли чемпионство "Баварии" в последнем туре немецкого первенства. Шмели не сумели обыграть "Майнц", пропустив Красных вперед.