"Реал" — "Ман Сити" и другие: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Болельщиков ожидает суперматч "Реал" — "Манчестер Сити"

В пятницу, 15 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне определились 8 лучших команд в главном еврокубке.

По итогам процедуры были сформированы 4 пары. Об этом сообщает "Телеграф". Клубы из одной страны, как и те, кто играл в одной группе, могли встретиться друг с другом.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" — "Бавария"

"Атлетико" — "Боруссия" Д

"Реал" — "Манчестер Сити"

ПСЖ — "Барселона"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

"Атлетико"/"Боруссия" Д — ПСЖ/"Барселона"

"Арсенал"/"Бавария" — "Реал"/"Манчестер Сити"

Победитель матча "Атлетико"/"Боруссия" Д — ПСЖ/"Барселона" станет номинальным хозяином финала Лиги чемпионов.

Напомним, на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась с "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту". "Атлетико" в матче-триллере выбил "Интер", а "Боруссия" Д прошла ПСВ.