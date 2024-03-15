"Реал" — "Ман Сити" и другие: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
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Болельщиков ожидает суперматч "Реал" — "Манчестер Сити"
В пятницу, 15 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне определились 8 лучших команд в главном еврокубке.
По итогам процедуры были сформированы 4 пары. Об этом сообщает "Телеграф". Клубы из одной страны, как и те, кто играл в одной группе, могли встретиться друг с другом.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
"Арсенал" — "Бавария"
"Атлетико" — "Боруссия" Д
"Реал" — "Манчестер Сити"
ПСЖ — "Барселона"
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
"Атлетико"/"Боруссия" Д — ПСЖ/"Барселона"
"Арсенал"/"Бавария" — "Реал"/"Манчестер Сити"
Победитель матча "Атлетико"/"Боруссия" Д — ПСЖ/"Барселона" станет номинальным хозяином финала Лиги чемпионов.
Напомним, на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась с "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту". "Атлетико" в матче-триллере выбил "Интер", а "Боруссия" Д прошла ПСВ.