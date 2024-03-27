"Баварія" — "Боруссія" Д: де і коли дивитись Дер-Класікер

Дер-Класікер пройде в Мюнхені

У суботу, 30 березня, "Баварія" зіграє поєдинок 27-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 проти "Боруссії" Д. "Телеграф" проведе онлайн-трасляцію матчу "Баварія" — "Боруссія" Д.

У прямому ефірі в Україні Німецьке дербі покаже телеканал Setanta Sports. Крім того, гра буде доступна для перегляду на медіаплатформі setantasports.com, повідомляє офіційний сайт транслятора.

Дер-Класікер відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені", початок зустрічі — 19:30 за київським часом. Обидва клуби підходять до гри як команди, які переслідують лідера — "Баєр" (70 очок). "Баварія" з 60 балами є другою командою Бундесліги, "Боруссія" Д (50 очок) — четверта. Цього року доля чемпіонства не вирішується в цьому дербі, проте зіпсувати настрій одна одній команди можуть.

Додамо, що обидві команди ведуть боротьбу і на євроарені. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Баварія" зіграє проти "Арсеналу", а дортмундці проти "Атлетико".

Нагадаємо, минулого сезону дортмундці програли чемпіонство "Баварії" в останньому турі німецької першості. Джмелі не зуміли обіграти "Майнц", пропустивши Червоних уперед.