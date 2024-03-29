"Бавария" - "Боруссия" Д: онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Дер-Класикер пройдет в Мюнхене

В субботу, 30 марта, мюнхенская "Бавария" в рамках центральной игры 27-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 сыграет против дортмундской "Боруссии". В прошлом сезоне именно эти команды сражались за "золото" в Бундеслиге.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Боруссия" Д. Встреча состоится на "Альянц Арене", начало поединка — в 19:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Бавария" — "Боруссия" Д — начало в 19:30 (обновляется)

Немецкое дерби в этом году не является битвой за "золото", однако поражение одной из команд усугубит их ситуацию в турнирной таблице. К примеру, "Бавария" рискует отпустить лидирующий "Байер" в отрыв, а "Боруссия" Д может вылететь из топ-4 команд. Тем не менее классическое немецкое дерби всегда имеет принципиальный характер. К слову, в последних 11 матчах Шмели не побеждали баварцев, о чем и похвасталась пресс-служба "Баварии".

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Бавария" — "Боруссия" Д в Украине. Кроме того, букмекеры определили фаворита этого противостояния. Напомним, оба клуба пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.