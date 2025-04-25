"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть украинское Класико

Главный матч украинского первенства пройдет во Львове

В воскресенье, 27 апреля, в рамках 26-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) состоится Всеукраинское футбольно дерби. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине суперматч "Шахтер" — "Динамо" покажет "УПЛ ТБ". С полным списком ресурсов, которые показывают данный канал, можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ.

Игра "Шахтер" — "Динамо" (Киев) состоится во Львове на "Арене Львов". Начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Добавим, что на этот раз украинское "Классико" фактически потеряло принципиальный характер, ведь киевский клуб практически обеспечил себе чемпионство, донецкий пытается взять "серебро". Тем не менее данное противостояние всегда вызывает повышенный интерес у аудитории.

Добавим, что по итогам 25 туров чемпионата Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков. Командам осталось сыграть 5 игр в первенстве. Отметим, Бело-синие и Горняки сыграют в финале Кубка Украины-2025. В полуфинале киевляне прошли "Буковину" (4:1), а дончане — "Полесье" (1:0).