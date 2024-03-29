"Бетон в обороне и два бульдозера в атаке": новый соперник сборной России рассмешил сеть

Интернет гудит из-за "матча тысячелетия"

В условиях международной изоляции сборная России по футболу с трудом находит соперников, готовых с ней сыграть. Выручить национальную команду РФ решили строители.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин, выступая на Международном экономическом форуме государств – участников СНГ, предложил организовать матч между сборной России и победителем строительного чемпионата.

"Давайте сделаем какое-нибудь футбольное мероприятие, куда пригласим ведущие футбольные команды строительных компаний, которые в результате сыграют со сборной России по футболу", – сказал Ганин.

К слову, "международный" строительный чемпионат по футболу пройдет с 1 по 4 октября 2024 года в Екатеринбурге. В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи шутят, что национальная команда России вскоре будет выступать на первенстве "водокачки".

Напомним, недавно к сборной РФ в гости приехала европейская команда. До этого стало известно, что УЕФА не включил команду России в новый розыгрыш Лиги наций.