"Бетон в обороні та два бульдозери в атаці": новий суперник збірної Росії розсмішив мережу

Інтернет гуде через "матч тисячоліття"

В умовах міжнародної ізоляції збірній Росії з футболу важко знаходити суперників, готових з нею зіграти. Врятувати національну команду РФ вирішили будівельники.

Про це повідомляє ТАСС. За інформацією джерела, генеральний директор Ділового центру економічного розвитку СНД Вадим Ганін, виступаючи на Міжнародному економічному форумі держав – учасниць СНД, запропонував організувати матч між збірною Росії та переможцем будівельного чемпіонату.

"Давайте зробимо якийсь футбольний захід, куди запросимо провідні футбольні команди будівельних компаній, які в результаті зіграють зі збірною Росії з футболу", — сказав Ганін.

До речі, "міжнародний" будівельний чемпіонат з футболу пройде з 1 по 4 жовтня 2024 року в Єкатеринбурзі. У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі жартують, що національна команда Росії незабаром виступатиме на першості "водокачки".

Нагадаємо, нещодавно до збірної РФ у гості приїхала європейська команда. До цього стало відомо, що УЄФА не включив команду Росії до нового розіграшу Ліги націй.