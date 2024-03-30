"Ганчірка і зрадник": польський футболіст пояснив, чому грає в Росії

Гравець вибрав гроші, а не честь

Футболіст "Рубіна" Мачей Рибус, який довгий час грає в чемпіонаті РФ, розповів, що зіткнувся з цькуванням у соцмережах після свого рішення не залишати Росію після початку великої війни в Україні. На це рішення гравця відреагувала навіть польська влада.

Відповідний коментар Рибуса наводить sport.tvp.pl. Лівий захисник розповів, що не міг залишити Росію, адже тут "він став чоловіком", а також забезпечив собі майбутнє.

— Я отримував різні повідомлення. Писали, що я продався і мене мають призвати до російської армії. Забратися до біса і ніколи не повертатися до Польщі. Що я ганчірка та зрадник.

— Це боляче?

— Боляче. Але коли я вирішив залишитися в Росії, я знав, що на мене може чекати.

— Себастіан Шиманський і Рафал Августиняк не мали такої дилеми. Вони просто поїхали із Росії, але ви залишилися.

— Вони не мали жодного відношення до цієї країни. Вони мали контракти й все. Однак у мене там дружина російська, двоє синів, нерухомість і життя, яке складається вже понад десять років. По суті, саме у Росії я став справжнім чоловіком, створив сім’ю, заробив гроші та забезпечив своє майбутнє. Саме там я досяг своїх найбільших футбольних успіхів. Залишити все це за один день було не так просто, — сказав Рибус.

Раніше тренер російського Парі Нижній Новгород Сергій Юран, який народився у Луганську, розповів, що мріє про мир між слов’янами. Щоправда, при цьому ексфутболіст згадав про "нациків" в Україні. Нагадаємо, збірна Росії з футболу може зустрітися з командою будівельників.