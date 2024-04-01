Победы лидеров и возвращение Ярмоленко с голом: обзор 22-го тура Премьер-лиги

В турнирной таблице вырисовывается квартет фаворитов чемпионата

В выходные, 30-31 марта, состоялась основная часть матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Возвращение отечественного чемпионата после двухнедельной паузы на матчи национальных сборных, было ознаменовано крупными победами отечественных грандов – "Динамо" и "Шахтера". Не отстают от них и "Кривбасс" с "Днепром-1". А вот житомирское "Полесье", осенью временами возглавлявшее турнирную таблицу, продолжает стремительное падение вниз, проиграв в этом туре с крупным счетом.

В турнирной таблице уже четко определилась четверка команд, которые разыграют медали первенства. Понятно, что фаворитами "золотой гонки" будут "Динамо" и "Шахтер". Но и от "Кривбасса", и даже от притормозившего в последнее время "Днепра-1" ждут сюрпризов.

Бенефис Шведа и уверенность горняков

"Шахтер" в субботу вернулся в столицу, но матч против "Оболони" был омрачен отсутствием зрителей на трибунах. Тем не менее, на боевом настрое донецкой команды это не сказалось. Если в дебюте встречи острота возникла у ворот дончан, когда удар Суханова с дальней дистанции прошел рядом со штангой, то в дальнейшем именно "оранжево-черные" завладели инициативой и создали несколько опасных моментов. Мощный выстрел Шведа со штрафного голкипер киевлян перевел на угловой, а затем Кичак спас свою команду после удара Бондаренко и добивания Конопли.

А на 16-й минуте преимущество горняков воплотилось в логичный гол – Швед разрезной передачей по центру вывел на ворота Даниила Сикана, тот обыграл кипера и переправил мяч в пустую сетку ворот, 0:1. Также в составе "горняков" отличался активностью Марьян Швед. Его первый удар взял Кичак, второй прошел мимо цели, а с третьей попытки вингер забил – перехватил мяч вблизи штрафной площадки соперника и с рикошетом поразил дальний угол, 0:2. А еще в добавленное к первому тайму время за подкат сзади именно против Шведа был удален игрок "Оболони" Сергей Суханов.

"Оболонь" - "Шахтер": обзор матча

Во втором тайме горняки лишь наращивали преимущество, а окончательный счет на 90-й минуте установил главный герой матча Марьян Швед, который обыгрался с Траоре и из пределов штрафной зоны пробил голкипера. 3:0 – "Шахтер" побеждает "Оболонь" и укрепляет лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги.

Возвращение Ярмоленко с важным голом

Не испытали абсолютно никаких проблем, и игроки киевского "Динамо", причем в гостевом матче, чьими соперниками в воскресенье были футболисты полтавской "Ворсклы". Что логично, ведь последние визиты в Полтаву складывались удачно для "бело-синих" — в пяти последних поединках были одержаны победы, а беспроигрышная серия и вовсе насчитывает десять матчей. С преимуществом подопечных Александра Шовковского прошло и начало отчетного поединка. Киевляне взяли мяч под контроль, но хозяева оборонялись компактно и не позволяли "бело-синим" создавать момент за моментом.

Тем не менее с середины тайма гости начали создавать по-настоящему опасные моменты, а на 30-й минуте сумели открыть счет. Сирота длинной передачей нашел впереди Ваната, Владислав в окружении двух защитников принял мяч, обыграл еще и голкипера, который вышел сократить угол обстрела, и пробил под перекладину — 0:1. На 36-й минуте матч вынужденно был прерван из-за воздушной тревоги почти на два часа, но это не сказалось на кондициях столичного коллектива. После возобновления игры, за оставшиеся 9 минут до перерыва, "динамовцы" успели укрепить свое преимущество. После подачи с углового мяч оказался у Бражко, и Владимир из пределов штрафной площади сильно пробил по воротам, 0:2.

Сразу после перерыва Ванат заработал пенальти, который четким ударом с 11-метровой отметки реализовал Шапаренко — 0:3. А в середине второго тайма в течение минуты "бело-синие" забили дважды. Волошин пробежал почти через все поле по флангу, прострелил в центр, и Шапаренко перебросил мяч через голкипера, оформив дубль — 0:4. А затем свою фамилию на табло записал Ярмоленко, который вышел на поле впервые после травмы и длительного восстановления, воплотив в забитый мяч передачу Бражко — 0:5. Стоит отдать должное и хозяевам, которые все же забили свой гол престижа — это Ковталюк замкнул прострел с левого фланга. В итоге, 5:1 — уверенная победа "бело-синих".

"Ворскла" - "Динамо": обзор матча

Стоит отметить, что гол Ярмоленко стал для Андрея 104-м в чемпионатах Украины. По этому показателю он поднялся на чистое 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории национального первенства, опередив Жуниора Мораеса на один мяч.

Таблицу Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен возглавляет Максим Шацких, который "наколотил" 124 гола в составе "Динамо", "Арсенала", "Черноморца" и "Говерлы". Всего на один гол – 123 – от него отстал ныне главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, забивавший в составе "Динамо" и "Шахтера". 117 голов на счету Евгения Селезнева ("Шахтер", "Днепр", "Колос", "Минай"), 105 – у Андрея Воробея ("Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Металлист") и 104 – у Андрея Ярмоленко забившео все голы в составе "Динамо". И сейчас у Ярмоленко есть все шансы опередить Андрея Воробея и выйти на чистое 4-е место уже в ближайших матчах Премьер-лиги.

После матча Ярмоленко отметил: "Конечно, рад вернуться. Позади почти шесть месяцев тяжелой работы. Это очень эмоциональный момент для меня — вернуться после травмы. Прежде всего, хочу поблагодарить весь наш медицинский состав — врачей, массажистов, всех, кто работал со мной на протяжении всего этого времени. Иногда из-за меня оставались на базе, не ехали домой. Я им очень благодарен. Также хочу поблагодарить всех партнеров по команде, потому что они где-то берегли меня в течение этого месяца во время тренировок, не играли жестко против меня. За это им огромное спасибо.

Бражко отдал великолепную передачу. Нужно было забивать, что я и сделал. Грех было не забить после такой передачи. Этот гол — заслуга Бражко".

Трудная победа "Кривбасса"…

В свою очередь, "Кривбасс" не отстает от лидера в текущей турнирной таблице, пусть и "Шахтер" провел на 2 игры меньше и имеет теоретические "+6" в запасе. А победа в выездном матче в Ровно получилась для криворожан по-настоящему трудовой.

Уже на 2-й минуте "Верес" имел шанс забить. После введения мяча в игру от ворот провалились центральные защитники гостей и Шастал вышел один на один с Клищуком. Впрочем, удар низом получился очень неточным. "Кривбасс" ответил через пять минут, когда фланговую подачу справа завершал выстрелом в касание из пределов вратарской Принс – мяч пролетел рядом со стойкой.

Постепенно криворожане завладели инициативой, но соперник не давал им открыть счет. "Верес" часто включал прессинг на половине поля соперника и заставлял игроков "Кривбасса" ошибаться. Так, обрезки Бескоровайного и Кузыка едва не привели к проблемам, но Яго затянул с ударом и момент был упущен, а Дахновский пробил неточно из пределов штрафной. А в самой концовке тайма, на 45+4 минуте, случился ключевой эпизод игры — "Верес" остался в меньшинстве после фола Мрвалевича против Стецькова. Черногорец отмахнулся от Тимура в центре поля и справедливо увидел перед собой красную карточку.

"Верес" - "Кривбасс": обзор матча

Начало второго тайма осталось уже за "Кривбассом". Гости провели ряд острых атак и сумели забить такой нужный гол. Илич, который вышел на замену, диагональным пасом нашел справа Дибанго. Иван прострелил, а Кучеренко опередил Аду, и срезал мяч в собственные ворота — 0:1.

Концовка получилась нервной, ведь трибуны гнали хозяев вперед. Но… забил "Кривбасс". Соса отправил Лунева в отрыв, Паст вышел далеко из ворот и поскользнулся. Лунев пробил низом "на исполнение" с дальней дистанции попал точно в дальний угол — 0:2.

… и уверенная – "Днепра-1"

В свою очередь, подопечные Юрия Максимова практически не испытали трудностей в игре с "Колосом" в Ковалевке. Игра началась с задержкой почти в 40 минут из-за воздушной тревоги и первая же атака днепрян завершилась взятием ворот – комбинация Гуцуляк — Филиппов — Пихаленок закончилась красивым ударом последнего под перекладину с линии штрафной, 0:1.

Пропустив быстрый гол хозяева понемногу захватили инициативу, но лишь однажды провели атаку, да и та не завершилась ударом по воротам – "днепряне" отбились. Свой же первый удар по воротам гостей ковалевцы нанесли только на 28-й минуте встречи, однако мяч после удара Милько прошел далеко от ворот. Немного острее было на 33-й минуте после удара Ильина, но с ним спокойно справился Волынец.

"Колос" - "Днепр-1" обзор матча

В начале второго тайма днепряне продолжили спокойно контролировать события на поле, а на 56-й минуте Рубчинский протащил мяч через полполя и отдал пас на Леднева, который нанес удар по воротам, но мяч попал в руку Бондаренко. После длительного просмотра эпизода системой VAR арбитры все же решили пенальти не назначать. Тем не менее еще до экватора второго тайма днепряне удвоили счет — Пихаленок роскошной передачей забросил мяч на ход Гуцуляку и тот спокойно разобрался с голкипером Фесюном – 0:2.

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Таким образом, "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр-1" и "Динамо" уже существенно оторвались даже от идущих на 5-6 местах "Руха" и "Полесья", не говоря уже о середняках и командах из нижней части турнирной таблицы. Именно эта четверка в апреле-мае и разыграет медали и титул чемпиона Премьер-лиги.

Но уже сейчас можно выразить отдельный респект "Кривбассу". В отличие от "Динамо", "Днепра-1" и "Шахтера" команда считалась блеклым середняком перед стартом сезона, но с первых же туров вошла в лидирующую группу. И, в отличии от "Полесья", испытывающего явный игровой кризис в 2024-м, команда Юрия Вернидуба до сих пор прочно держится среди лидеров.

УПЛ. 22-й тур

30.03. "Оболонь" – "Шахтер" – 0:3

30.03. "Полесье" – "Черноморец" – 1:4

30.03. "Верес" – "Кривбасс" – 0:2

31.03. "Минай" – "Александрия" – 2:2

31.03. "Заря" – "Металлист 1925" – 2:1

31.03. "Ворскла" – "Динамо" – 1:5

31.03. "Колос" – "Днепр-1" – 0:2

01.04. "Рух" – ЛНЗ – 18:00