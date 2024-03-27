Чемпионат Украины по футболу, 22 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Клубный футбол вернулся после международной паузы
В субботу, 30 марта, матчем "Оболонь" — "Шахтер" стартует 22-й тут чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Накануне в клубном футболе была пауза, связанная с проведением международных матчей, в частности сборная Украины сумела выйти на чемпионат Европы-2024.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке тура "Ворскла" примет "Динамо", а "Шахтер" на выезде сыграет против "Оболони".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 22 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
30 марта (суббота)
"Оболонь" — "Шахтер" — 13:00
"Полесье" — "Черноморец" — 15:30
"Верес" — "Кривбасс" — 18:00
31 марта (воскресенье)
"Минай" — "Александрия" — 13:00
"Ворскла" — "Динамо" — 15:30
"Заря" — "Металлист-1925" — 15:30
"Колос" — "Днепр-1" — 18:00
1 апреля (понедельник)
"Рух" — ЛНЗ — 18:00
Напомним, по итогам прошлого тура донецкий "Шахтер" вырвался в лидеры первенства Украины. Кроме того, в 21-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Зарю".