Чемпионат Украины по футболу, 22 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Клубный футбол вернулся после международной паузы

В субботу, 30 марта, матчем "Оболонь" — "Шахтер" стартует 22-й тут чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Накануне в клубном футболе была пауза, связанная с проведением международных матчей, в частности сборная Украины сумела выйти на чемпионат Европы-2024.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке тура "Ворскла" примет "Динамо", а "Шахтер" на выезде сыграет против "Оболони".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 22 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Турнирное положение команд УПЛ после 21 тура

30 марта (суббота)

"Оболонь" — "Шахтер" — 13:00

"Полесье" — "Черноморец" — 15:30

"Верес" — "Кривбасс" — 18:00

31 марта (воскресенье)

"Минай" — "Александрия" — 13:00

"Ворскла" — "Динамо" — 15:30

"Заря" — "Металлист-1925" — 15:30

"Колос" — "Днепр-1" — 18:00

1 апреля (понедельник)

"Рух" — ЛНЗ — 18:00

Напомним, по итогам прошлого тура донецкий "Шахтер" вырвался в лидеры первенства Украины. Кроме того, в 21-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Зарю".