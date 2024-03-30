Юный украинец выиграл награду "Спортсмен года"

Прыгун в воду провел феноменальный сезон

В субботу, 30 марта, 18-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл награду "Спортсмен года 2023" по версии European Aquatics. К слову, в 2024 году украинец уже успел выиграть две "бронзы" на чемпионате мира.

Об этом сообщает пресс-служба European Aquatics в Instagram. Победителя выбрали путем голосования болельщиков, членов европейской организации и технического комитета.

В прошлом году Середа завоевал "серебро" на чемпионате мира-2023 в японской Фукуоке в прыжках с 10-метровой вышки, а также две золотые медали на Европейских играх в польском Кракове (командные соревнования и синхронные прыжки с 10 м вышки).

Напомним, Середа является одной из главных олимпийских надежд Украины на Олимпиаде-2024 в Париже. После успеха в Дохе (Катар), где юный прыгун в воду выиграл свои первые награды на уровне чемпионатов мира, Алексей в интервью "Телеграфу" прокомментировал свой успех.

Ранее сообщалось, что в Дохе сенсационную победу на ЧМ одержал 21-летний пловец из Донецка Владислав Бухов, который стал первым в истории Украины чемпионом мира на 50-метровке вольным стилем.