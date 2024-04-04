Партнера Мудрика обвиняют в расизме: неловкий момент попал на видео

Игрок не пожал руку темнокожему мальчику в подтрибунном помещении

Пользователи соцсетей обвинили капитана лондонского "Челси" Конора Галлахера в расизме. Причиной послужило то, что в подтрибунном помещении футболист не пожал руку темнокожему мальчику в форме "Челси", выводившему команды на поле.

Это произошло за несколько минут до начала матча с "Бернли" и попало на видео. При этом Галлахер похлопал парня по плечу.

Из видео видно, что игрок отвлекся на приветствие футболиста команды-соперника. Затем он взял за руку своего сопровождающего мальчика.

Видео момента с Конором Галлахером

Известный валлийский футболист Хэл Робсон-Кану отреагировал на видео: "Это позорно, когда клубу Премьер-лиги приходится вмешаться и защищать такого игрока, как Конор Галлахер. Поиграв с ним, могу сказать, что Конор настолько приземленный, насколько это возможно. Давайте бороться с реальными предрассудками, а не изобретать проблемы".

В лондонском клубе также встали на защиту игрока, сообщает BBC. Челси считает неприемлемыми оскорбления в адрес Конора Галахера, тем более, безосновательные. "Футбольному клубу Челси известно о видеоролике, который распространяется в социальных сетях. Он был вырван из контекста, в котором чувствуют себя желанными гостями представители всех культур, сообществ и идентичностей", — говорится в заявлении Челси.

На данный момент "Челси" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах — 11 побед при 7 ничьих и 10 поражениях. В четверг, 4 апреля, "Челси" проведет матчи Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед".