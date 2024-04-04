Партнера Мудрика звинувачують у расизмі: незручний момент потрапив на відео

Гравець не потиснув руку темношкірому хлопчику в підтрибунному приміщенні

Користувачі соцмереж звинуватили капітана лондонського "Челсі" Конора Галлахера у расизмі. Причиною стало те, що у підтрибунному приміщенні футболіст не потиснув руку темношкірому хлопчику у формі "Челсі", який виводив команди на поле.

Це сталося за кілька хвилин до початку матчу з "Бернлі" та потрапило на відео. При цьому Галлахер поплескав хлопця по плечу.

З відео видно, що гравець відвернув увагу на вітання футболіста команди-суперника. Потім він узяв за руку іншого хлопчика, з котрим виходив на поле.

Відео моменту з Конором Галлахером

Відомий валлійський футболіст Хел Робсон-Кану відреагував на відео: "Це ганебно, коли клубу Прем’єр-ліги доводиться втрутитися та захищати такого гравця, як Конор Галлахер. Погравши з ним, можу сказати, що Конор настільки приземлений, як це можливо. Давайте боротися з реальними забобонами, а не винаходити проблеми”.

У лондонському клубі також стали на захист гравця, повідомляє ВВС. Челсі вважає неприйнятними образи на адресу Конора Галахера, тим більше безпідставні. "Футбольному клубу Челсі відомо про відеоролик, який поширюється в соціальних мережах. Він був вирваний з контексту, в якому почуваються бажаними гостями представники всіх культур, спільнот та ідентичностей ", - йдеться у заяві Челсі.

На даний момент "Челсі" посідає 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 40 очок у 28 матчах — 11 перемог при 7 нічиїх та 10 поразках. У четвер, 4 квітня, "Челсі" проведе матч Прем’єр-ліги з "Манчестер Юнайтед".