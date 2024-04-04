"Челси" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция матча АПЛ

Большая игра пройдет в Лондоне

В четверг, 4 апреля, лондонский "Челси" в рамках центрального поединка 31-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 примет "Манчестер Юнайтед". К слову, за Синих весной успешно выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Ман Юнайтед". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начало поединка — в 22:15 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча АПЛ "Челси" — "Ман Юнайтед" — начало в 22:15 (обновляется)

Команды подходят к игре в качестве неудачников сезона, ибо ни МЮ, ни "Челси" и близко не выполнили поставленные задачи. Красные дьяволы все еще могут пробиться в Лигу чемпионов, а Пенсионеры про это только мечтают. Тем не менее дерби Лондона и Манчестера уже стало классическим для лиги, этот поединок обязателен к просмотру для всех любителей английского футбола.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Челси" — "Ман Юнайтед" в прямом эфире в Украине. Кроме того, у нас на сайте доступны котировки букмекеров на это противостояние.