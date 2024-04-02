"Челси" - "Ман Юнайтед": букмекеры дали неожиданный прогноз

Специалисты отдают предпочтение хозяевам, несмотря на ситуацию в турнирной таблице

В четверг, 4 апреля, "Челси" и МЮ встретятся в Лондоне в рамках центрального поединка 31-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Ман Юнайтед".

По мнению букмекеров, хозяева являются незначительными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу Пенсионеров специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,95-2,06. В то же время триумф Красных дьяволов менее вероятен — коэффициент 3,20-3,45. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы хозяев в 47%, а гостей — в 29%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии "Челси" — "Ман Юнайтед"

Favbet: (победа "Челси" 2,06 — ничья 4,00 — победа "Ман Юнайтед" 3,45)

William Hill: (1,95 — 4,20 — 3,20)

Bwin: (2,00 — 4,00 — 3,25)

Матч "Челси" — "Ман Юнайтед" пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Накануне "Телеграф" сообщал, где следить за игрой в режиме онлайн.

Напомним, в центральном поединке 30-го тура АПЛ "Ман Сити" и "Арсенал" сыграли вничью, чем воспользовался "Ливерпуль".