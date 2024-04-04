Стал известен второй финалист Кубка Украины по футболу (видео)

В Житомире встречались "Полесье" и полтавская "Ворскла"

В Житомире, на стадионе "Центральный" завершился второй полуфинальный матч Кубка Украины по футболу. Путевку в финал оспаривали "Полесье" и полтавская "Ворскла".

Матч завершился победой "Врсклы" с минимальным счетом 0:1, сообщает "Телеграф". Главным героем игры стал игрок полтавской команды Сергей Мякушко, который забил победный гол.

У новичка УПЛ "Полесья" во второй части сезона, после зимних каникул, серьезные проблемы с достижением необходимых результатов, которые длятся уже несколько месяцев. Тогда как у более опытного кубкового бойца в лице "Ворсклы" они также присутствуют, но в значительно меньшем количестве.

И в этом матче, в приблизительно равной игре, счет в концовке первого тайма открыли игроки "Ворсклы". На 45-й минуте после подачи с левого фланга от Бацулы Степанюк принял мяч в центре штрафной и сбросил грудью на Мякушко, который с лету пробил точно в сетку ворот — 1:0.

Гол Мякушко в ворота "Полесья"

Во втором тайме хозяева поля пытались атаковать и, как минимум, сравнять счет, но тщетно. А на 80-й минуте игру прервала воздушная тревога. После вынужденного перерыва "Полесье" сразу же заработало пенальти, но Будковский, на котором и были нарушены правила, не смог реализовать 11-метровый — мяч отбил вратарь "Ворсклы" Исенко. После этого реальных моментов у "Полесья" не было.

Финал Кубка Украины, в котором сыграют "Ворскла" и "Шахтер", состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно. Арена вмещает более 12 тысяч зрителей. Стадион был реконструирован в 2019-2022 годах. Ранее на этом стадионе "Верес" проиграл "Кривбассу" в матче Премьер-лиги со счетом 0:2.