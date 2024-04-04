Став відомий другий фіналіст Кубка України з футболу (відео)

У Житомирі зустрічалися "Полісся" та полтавська "Ворскла"

У Житомирі на стадіоні "Центральний" завершився другий півфінальний матч Кубка України з футболу. Путівку у фінал оскаржували "Полісся" та полтавська "Ворскла".

Матч завершився перемогою "Ворскли" з мінімальним рахунком 0:1, повідомляє "Телеграф". Головним героєм гри став гравець полтавської команди Сергій Мякушко, який забив переможний гол.

У новачка УПЛ "Полісся" у другій частині сезону після зимових канікул серйозні проблеми з досягненням необхідних результатів, які тривають уже кілька місяців. Тоді як у досвідченого кубкового бійця в особі "Ворскли" вони також присутні, але у значно меншій кількості.

І в цьому матчі, у приблизно рівній грі, рахунок наприкінці першого тайму відкрили гравці "Ворскли". На 45-й хвилині після подачі з лівого флангу від Бацули Степанюк прийняв м’яч у центрі штрафного майданчика і скинув грудьми на Мякушка, який з льоту пробив точно у сітку воріт — 1:0.

У другому таймі господарі поля намагалися атакувати і, як мінімум, зрівняти рахунок, але марно. А на 80-й хвилині гру перервала повітряна тривога. Після вимушеної перерви "Полісся" одразу ж заробило пенальті, але Будковський, на якому й було порушено правила, не зміг реалізувати 11-метровий — м’яч відбив воротар "Ворскли" Ісенко. Після цього реальних моментів "Полісся" не було.

Огляд матчу "Полісся" — "Ворскла"

Фінал Кубка України, в якому зіграють "Ворскла" та "Шахтар", відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному. Арена вміщує понад 12 тисяч глядачів. Стадіон було реконструйовано у 2019-2022 роках. Раніше на цьому стадіоні "Верес" програв "Кривбасу" у матчі Прем’єр-ліги з рахунком 0:2.