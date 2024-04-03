Определен первый финалист Кубка Украины по футболу (видео)

Во Львове место в финале оспаривали донецкий "Шахтер" и одесский "Черноморец"

На "Львов-Арене" завершился полуфинальный матч Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал одесский "Черноморец". В этой игре определялся первый финалист турнира.

Дончане уверенно провели матч и выиграли его со счетом 4:1, сообщает "Телеграф". Победный гол в этом матче с пенальти забил Артем Бондаренко.

При этом практически весь первый тайм номинальные гости играли на равных с донецкой командой. На гол Данила Сикана на 12-й минуте игры одесситы ответили своим точным ударом на 18-й, когда отличился Андрей Шторин. И только в конце тайма, на 44-й минуте, "Шахтер" снова вышел вперед — пенальти реализовал Бондаренко. Этому предшествовал эпизод, когда в штрафной Салюк сначала заблокировал удар Эгиналду, а затем мяч снова отскочил к легионеру, который пытался обыграть Салюка, но тот задел его ногой.

После перерыва в начале второго тайма на 52-й минуте Георгий Судаков забил третий гол хозяев поля. А на 79-й минуте Судаков сделал дубль и "Шахтер" уверенно довел игру до победы.

Второй гол Судакова в ворота "Черноморца"

"Черноморец" и "Шахтер" ранее встречались в розыгрыше Кубка Украины восемь раз, причем трижды в стадии полуфинала. Семь матчей выиграл "Шахтер", лишь одну победу одержал "Черноморец". Разница голов до сегодняшнего дня была 15:3 в пользу донецкой команды. Теперь преимущество горняков еще больше — 8 побед, одно поражение, разница мячей — 19:4.

Ранее, в четвертьфинале, одесская команда прошла луганскую "Зарю" (4:1), а "Шахтер" был сильнее сумской "Виктории" (3:0).

"Шахтер" стал первым финалистом турнира. Завтра, в четверг, 4 апреля, в матче "Полесье" — "Ворскла" определится второй финалист Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" победил "Оболонь" (3:0) в матче Премьер-лиги.