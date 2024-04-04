"Примерно на уровне 87% Путина": в РФ назвали колоссальное число спортсменов в стране

Министерство спорта РФ опубликовало отчет, который рассмешил сеть

Физической культурой и спортом в России занимаются 75,7 млн человек. Однако на Олимпийские игры в Париже от РФ, похоже, поедут единицы.

Невероятные цифры доступны в отчете Министерства спорта РФ за 2023 год, передает Sports.ru. В сравнении с 2022 годом число "спортсменов" в РФ увеличилось почти на 6 млн.

Самым массовым видом спорта в России является футбол – сейчас им занимаются 3,4 млн человек. В пятерке также входят плавание, волейбол, спортивное программирование и легкая атлетика.

В сети данные цифры вызвали сомнения даже у самих россиян. Пользователи массово шутят и про "выборы" президента РФ, на которых Владимир Путин набрал 87,29 % голосов. К слову, на избирательных участках не обошлось без курьезов.

Напомним, В Казани завершились так называемые "Игры будущего", которые открывал лично президент РФ Владимир Путин. К слову, глава Кремля во время церемонии открытия "Игр" сидел рядом со своей "фавориткой". Еще во время соревнований путинские чиновники заявили, что турнир посмотрело свыше миллиарда человек по всей планете.