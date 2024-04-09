Осечки "Динамо", "Днепра-1" и "Кривбасса", отрыв "Шахтера": обзор 23-го тура Премьер-лиги

Донецкая команда становится единоличным лидером с двумя играми в запасе

Матчи 23-го тура украинской футбольной Премьер-лиги растянулись на четыре дня. Тур начался в субботу, 6 апреля, и завершившись сегодня, во вторник, 9 апреля. Нынешний тур стал "черным" сразу для трех команд из группы лидеров – киевское "Динамо", "Днепр-1" и криворожский "Кривбасс" потеряли очень важные очки на финишном отрезке сезона.

И если "Кривбасс" все еще находится в статусе команды-сенсации нынешнего чемпионата, от которой все ожидали результатов на уровне середняка турнирной таблицы, то "Динамо" и "Днепр-1" действительно удивили. Так, подопечные Александра Шовковского не выдерживают психологической конкуренции с "Шахтером" в чемпионской гонке и уже во второй раз в весенней части сезона теряют очки в матчах с середняками-аутсайдерами турнирной таблицы.

Не реализовали игровое преимущество

Если месяц назад, 7 марта, "Динамо" сыграло вничью с командой из группы аутсайдеров — "Вересом" в Ровно на стадионе "Авангард", то накануне поделило очки с черкасским ЛНЗ у себя дома, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. При этом, киевляне уверенно начали матчи и довольно быстро открыли счет.

Уже на 15-й минуте первого тайма автором гола в ворота ЛНЗ стал опытный Андрей Ярмоленко. Игрок, только недавно оправившийся от травмы, своевременно откликнулся на вертикальную передачу от Ваната и пустил мяч точно в цель мимо вратаря Евгения Кучеренко. 1:0. И этот гол выглядел логичным и закономерным. Но именно он сыграл с игроками "Динамо" злую шутку. Добившись преимущества, они несколько сбавили обороты, что дало возможность игрокам ЛНЗ опасно контратаковать поначалу, а затем и диктовать свои условия в отдельные моменты встречи. А на 40-й минуте о себе напомнил голкипер киевлян Руслан Нещерет. Он не зафиксировал мяч после подачи Сергея Рыбалки с углового, а Хайдин Салиху добил мяч в ворота – 1:1.

После перерыва киевляне прочно завладели преимуществом, много атаковали, но, к чести ЛНЗ, гости спокойно играли в обороне, не паниковали и уверенно отражали все атаки противника. Отдельно стоит выделить вратаря Кучеренко, который показал очень качественную игру.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после матча был немногословен: "Игра давалась в первом тайме. Забили один мяч, могли забивать еще, но, к сожалению, пропустили. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, и были моменты для этого, но не удалось. Досадная ничья — двигаемся дальше.

Чего не хватило для победы? Не хватило реализации тех моментов, которые были — в атаке не забили, в обороне допустили ошибки. Считаю, в атаке должны были более хладнокровно распоряжаться теми моментами, которые были, и доводить счет до более комфортного".

Обзор матча "Динамо" - ЛНЗ

Также тренер подчеркнул: "Перед нашей командой всегда стоит одна задача — чемпионство, и в каждой игре мы всегда играем исключительно на победу".

А комментируя смену вратаря — играл Нещерет, а Бущан остался в запасе, заметил: "У нас ротация, и Нещерет заслуживал, чтобы сегодня выйти в стартовом составе".

Напомним, что посреди недели "Динамо" выиграло отложенный матч УПЛ у "Зари" — 3:0. Тем не менее, киевляне отстают от "Шахтера" уже на 4 балла, при равном количестве игр, хотя по потерянным очкам опережают и "Кривбасс" и "Днепр-1", потенциально находясь на 2-м месте в турнирной таблице.

Ничья за 8 минут

В свою очередь, "Кривбасс" принимал середняка турнирной таблицы "Ворсклу", которую неделю назад в Полтаве разгромило "Динамо", 1:5. Впрочем, во второй подряд игре с командой из группы лидеров, полтавчане выглядели совсем иначе. Или подопечные Юрия Вернидуба не смогли настроиться на серьезный бой.

При этом, игроки "Кривбасса" нагнетали с самого начала матча. Казалось, гол лишь дело времени, и так оно в принципе и получилось. На 22-й минуте Олег Кожушко промчался левым флангом, прострелил и попал мячом в руку Даниила Хрипчука. Сулья назначил пенальти, к мячу подошел Даниэль Соса и уверенно пробил в левый от себя угол — 1:0. Пропущенный гол активизировал команду гостей и "Ворскле" потребовалось лишь 8 минут, чтобы сравнять .счет – 1:1. После одной из атак партнеры вывели Руслана Степанюка один на один с Владимиром Маханьковым, и тот перебросил мяч над голкипером – 1:1.

Криворожане продолжали идти вперед, но могли пропустить после контратаки, когда Мякушко пробил мимо ворот с 11 метров. Концовка первого тайма и вторая 45-минутка прошли в атаках красно-белых, но полтавчане отбились. Так, на 64-й минуте Дмитрий Хомченовский расстреливал ворота в упор после прострела Максима Задераки – мяч попал на линии ворот в Виктора Корниенко и… "поцеловал" стойку.

Обзор матча "Кривбасс" - "Ворскла"

Матч так и закончился – 1:1. Благодаря осечке "Динамо" команда Юрия Вернидуба сохранила 2-е месте в турнирной таблице, но по потерянным очкам идет на 3-й позиции. И шанс навязать "Динамо" реальную борьбу за 2-е место упустила. Теперь приходится рассчитывать не только на свои силы, но и на новые осечки столичного коллектива.

После игры Юрий Вернидуб отметил: "Сегодня я не увидел ни одного футболиста, который бы выпал из игры. Все очень хотели играть и победить. Забили первый гол, но потом так обидно пропустили… Потеряли мяч в центре поля. В этом эпизоде сыграли не так, как было нужно. А надо было проще. Пропустили контратаку. Хотя я предупреждал, что "Ворскла" хорошо проводит контрвыпады, что они и доказали. Но, в то же время, больше моментов у наших ворот я в первом тайме не увидел.

Мы просидели на их половине оба тайма. После перерыва "Ворскла" играла в пять защитников, и, честно говоря, я такого не помню от них. Все за линией мяча. У них была конкретная задача: выстоять и не пропустить, чего они и добились. А мы не забили… Хотя были классные моменты".

Тревоги в Днепре и несостоявшийся штурм

Наконец, "Днепр-1" на своем поле не смог переиграть луганскую "Зарю", что также можно назвать крупной неожиданностью. Да, "Заря" участвовала в еврокубках, как команда, занявшая 3-е место в прошлом сезоне 2022/23, опередив, в том числе, киевское "Динамо". Но, в нынешнем сезоне команда идет на 12-м месте в турнирной таблице и существенно отстает от квартета лидеров, где луганчан заменили криворожане.

В отчетном матче основные события развернулись во втором тайме, по ходу которого днепряне умудрились растерять преимущество в два гола. На точные удары Александра Сватка (48-я минута) и Алексея Гуцуляка (52), луганчане почти мгновенно ответили точны ударами Игоря Кирюханцева (55) и его тезки Горбача (62). А затем… После 76-й минуты игру в Днепре дважды прерывали воздушные тревоги и концовка матча выдалась смазанной. Ни у "Днепра-1", ни у "Зари" не было возможности как следует подготовить финальный штурм.

Обзор матча "Днепр-1" - "Зоря"

В итоге, 2:2 – очень обидная потеря очков для днепрян, которые все еще ведут борьбу за место в призовой тройке. И даже за попадание в двойку лучших команд УПЛ.

Победный дубль Бондаренко

В свою очередь, "Шахтер" не упустил шанса воспользоваться осечками конкурентов и еще больше укрепил свое лидерство. Горняки обыграли "Рух" — 3:1. При этом, главный тренер "горняков" Марино Пушич провел небольшую кадровую ротацию по сравнению с кубковым матчем, сыгранным в среду. В стартовом составе вышел капитан Тарас Степаненко, на правый фланг атаки вернулся Александр Зубков, а на позиции центрфорварда появился Лассина Траоре.

"Оранжево-черные" с первых минут владели ощутимой инициативой и уже в дебюте создали несколько острых моментов. При такой игре голов долго ждать не пришлось, и счет был открыт уже на 8-й минуте после красивой командной комбинации: Георгий Судаков разрезным пасом нашел Траоре, тот заиграл в центре штрафной Зубкова, который пяткой оставил мяч партнеру, и Артем Бондаренко точно пробил низом в правый от себя угол — 1:0. А уже на 16-й минуте дончане укрепили преимущество: Бондаренко теперь самостоятельно прошел по правому флангу, сместился в центр и, не встретив сопротивления, мощным ударом положил мяч впритык со стойкой — 2:0. Соперники пришли в себя ближе к середине тайма и провели несколько опасных атак.А на 36-й минуте гостям таки удалось отыграть один гол: Бренер Таллес получил мяч на правом фланге штрафной зоны, подработал под удар и попал в дальнюю девятку.

Обзор матча "Шахтер" - "Рух"

Во втором тайме горняки продолжали владеть инициативой и на 76-й минуте им удалось забить в третий раз и снять вопрос о победителе матча: Дмитрий Ледвий парировал выстрел Иракли Азарова с левого угла штрафной, а первым на добивании был Зубков. Сразу после этого автора гола на поле сменил Марлон Гомес, который тоже имел возможность отличиться, но в ближнем бою не сумел переиграть голкипера.

Результаты матчей 23-го тура

Укрепили лидерство в таблице

"Шахтер" с 49 очками в 21 игре продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, более того, укрепив свое преимущество над оппонентами в турнирной таблице. У "Кривбасса" — 47 очков, но на две игры больше (23), у "Динамо" — 45 баллов и столько же матчей, сколько и у "Шахтера" (21), а у "Днепр-1" — 43 очка и 23 игры, как у "Кривбасса".

У остальных команд также на счету по 22-23 игры, но существенное отставание по количеству набранных очков от квартета лидеров.