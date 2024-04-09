Осічки "Динамо", "Дніпра-1" та "Кривбасу", відрив "Шахтаря": огляд 23-го туру Прем’єр-ліги

Донецька команда стає одноосібним лідером із двома іграми в запасі

Матчі 23 туру української футбольної Прем’єр-ліги розтягнулися на чотири дні. Тур розпочався у суботу, 6 квітня, і завершився сьогодні, у вівторок, 9 квітня. Цьогорічний тур став "чорним" одразу для трьох команд з групи лідерів – київське "Динамо", "Дніпро-1" та криворізький "Кривбас" втратили дуже важливі очки на фінішному відрізку сезону.

І якщо "Кривбас" все ще перебуває у статусі команди-сенсації нинішнього чемпіонату, від якої всі чекали результатів на рівні середняка турнірної таблиці, то "Динамо" й "Дніпро-1" справді здивували. Так, підопічні Олександра Шовковського не витримують психологічної конкуренції з "Шахтарем" у чемпіонських перегонах і вже вдруге у весняній частині сезону втрачають очки у матчах із середняками-аутсайдерами турнірної таблиці.

Не реалізували ігрову перевагу

Якщо місяць тому, 7 березня, "Динамо" зіграло внічию з командою із групи аутсайдерів — "Вересом" у Рівному на стадіоні "Авангард", то напередодні поділило очки з черкаським ЛНЗ у себе вдома, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. При цьому кияни впевнено розпочали матчі і досить швидко відкрили рахунок.

Вже на 15-й хвилині першого тайму автором гола у ворота ЛНЗ став досвідчений Андрій Ярмоленко. Гравець, який нещодавно оговтався від травми, своєчасно відгукнувся на вертикальну передачу від Ваната і пустив м’яч точно в ціль повз воротаря Євгена Кучеренка. 1:0. І цей гол виглядав логічним та закономірним. Але саме він зіграв із гравцями "Динамо" злий жарт. Досягши переваги, вони трохи зменшили оберти, що дало можливість гравцям ЛНЗ небезпечно контратакувати, а потім й диктувати свої умови в окремі моменти зустрічі. А на 40-й хвилині про себе нагадав голкіпер киян Руслан Нещерет. Він не зафіксував м’яч після подачі Сергія Рибалки з кутового, а Хайдін Саліху добив м’яч у ворота – 1:1.

Після перерви кияни міцно заволоділи перевагою, багато атакували, але, до честі ЛНЗ, гості спокійно грали в обороні, не панікували та впевнено відбивали всі атаки противника. Окремо варто виділити воротаря Кучеренка, який показав дуже якісну гру.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський після матчу був небагатослівним: "Гра давалася в першому таймі. Забили один м’яч, могли забивати ще, але, на жаль, пропустили. У другому таймі намагалися змінити ситуацію, і були моменти для цього, але не вдалося ... Прикра нічия — рухаємося далі.

Чого забракло для перемоги? Не вистачило реалізації тих моментів, які були — в атаці не забили, в обороні припустилися помилок. Вважаю, в атаці повинні були холоднокровніше розпоряджатися тими моментами, які були, і доводити рахунок до більш комфортного».

Огляд матчу "Динамо" — ЛНЗ

Також тренер наголосив: "Перед нашою командою завжди стоїть одне завдання — чемпіонство, і в кожній грі ми завжди граємо виключно на перемогу".

А коментуючи зміну воротаря, грав Нещерет, а Бущан залишився в запасі, зауважив: "У нас ротація, і Нещерет заслуговував, щоб сьогодні вийти у стартовому складі".

Нагадаємо, що посеред тижня "Динамо" виграло відкладений матч УПЛ у "Зорі" — 3:0. Проте, кияни відстають від "Шахтаря" вже на 4 бали, за рівної кількості ігор, хоча за втраченими очками випереджають і "Кривбас" та "Дніпро-1", потенційно перебуваючи на 2-му місці у турнірній таблиці.

Нічия за 8 хвилин

У свою чергу "Кривбас" приймав середняка турнірної таблиці "Ворсклу", яку тиждень тому у Полтаві розгромило "Динамо", 1:5. Але, у другій поспіль грі з командою з групи лідерів полтавці виглядали зовсім інакше. Або підопічні Юрія Вернидуба не змогли налаштуватися на серйозний бій.

При цьому гравці "Кривбасу" нагнітали з самого початку матчу. Здавалося, гол лише справа часу, і так воно в принципі й вийшло. На 22-й хвилині Олег Кожушко промчав лівим флангом, прострілив і влучив м’ячем у руку Данила Хрипчука. Суддя призначив пенальті, до м’яча підійшов Даніель Соса та впевнено пробив у лівий від себе кут – 1:0. Пропущений гол активізував команду гостей і "Ворсклі" знадобилося лише 8 хвилин, щоб зрівняти рахунок — 1:1. Після однієї з атак партнери вивели Руслана Степанюка віч-на-віч з Володимиром Маханьковим, і той перекинув м’яч над голкіпером — 1:1.

Криворіжці продовжували йти вперед, але могли пропустити після контратаки, коли М’якушко пробив повз ворота з 11 метрів. Кінцівка першого тайму та друга 45-хвилинка пройшли в атаках червоно-білих, але полтавці відбилися. Так, на 64-й хвилині Дмитро Хомченовський розстрілював ворота впритул після прострілу Максима Задеракі – м’яч влучив на лінії воріт у Віктора Корнієнка і… поцілував стійку.

Огляд матчу "Кривбас" — "Ворскла"

Матч так і закінчився – 1:1. Завдяки осічці "Динамо" команда Юрія Вернідуба зберегла 2-е місце у турнірній таблиці, але за втраченими очками йде на 3-й позиції. І шанс нав’язати "Динамо" реальну боротьбу за 2 місце втратила. Тепер доводиться розраховувати не лише на свої сили, а й на нові осічки столичного колективу.

Після гри Юрій Вернидуб зазначив: "Сьогодні я не побачив жодного футболіста, який би випав із гри. Усі дуже хотіли грати та перемогти. Забили перший гол, але потім так прикро пропустили… Втратили м’яч у центрі поля. У цьому епізоді зіграли не так як було потрібно, а треба було простіше. Пропустили контратаку, хоча я попереджав, що "Ворскла" добре проводить контрвипади, що вони й довели, але в той же час більше моментів біля наших воріт я в першому таймі не побачив.

Ми просиділи на їхній половині обидва тайми. Після перерви "Ворскла" грала у п’ятьох захисників, і, чесно кажучи, я такого не пам’ятаю від них. Усі за лінією м’яча. У них було конкретне завдання: вистояти і не пропустити, чого вони досягли. А ми не забили… Хоча були чудові моменти".

Тривоги в Дніпрі і штурм, що не відбувся

Зрештою, "Дніпро-1" на своєму полі не зміг переграти луганську "Зорю", що також можна назвати великою несподіванкою. Так, "Зоря" брала участь у єврокубках, як команда, яка посіла 3-е місце минулого сезону 2022/23, випередивши, зокрема, київське "Динамо". Але нинішнього сезону команда йде на 12-му місці в турнірній таблиці і суттєво відстає від квартету лідерів, де луганчан замінили криворіжці.

У звітному матчі основні події розгорнулися у другому таймі, під час якого дніпряни примудрилися розгубити перевагу у два голи. На точні удари Олександра Сватка (48-а хвилина) та Олексія Гуцуляка (52) луганчани майже миттєво відповіли точними ударами Ігоря Кірюханцева (55) та його тезки Горбача (62). А потім… Після 76-ї хвилини гру у Дніпрі двічі переривали повітряні тривоги та кінцівка матчу видалася змарнованою. Ані "Дніпро-1", ані "Зоря" не мали можливості як слід підготувати фінальний штурм.

Огляд матчу "Дніпро-1" — "Зоря"

У підсумку, 2:2 – дуже образлива втрата очок для дніпрян, які все ще борються за місце у призовій трійці. І навіть за потрапляння у двійку найкращих команд УПЛ.

Переможний дубль Бондаренко

У свою чергу "Шахтар" не втратив шансу скористатися осічками конкурентів і ще більше зміцнив своє лідерство. Гірники обіграли "Рух" — 3:1. При цьому головний тренер "гірників" Марино Пушич провів невелику кадрову ротацію порівняно з кубковим матчем, зіграним у середу. У стартовому складі вийшов капітан Тарас Степаненко, на правий фланг атаки повернувся Олександр Зубков, а на позиції центрфорварду з’явився Лассіна Траоре.

Помаранчево-чорні з перших хвилин володіли відчутною ініціативою і вже в дебюті створили кілька гострих моментів. За такої гри голів довго чекати не довелося, і рахунок було відкрито вже на 8-й хвилині після гарної командної комбінації: Георгій Судаков розрізним пасом знайшов Траоре, той заграв у центрі штрафного майданчика на Зубкова, який п’ятою залишив м’яч партнеру, і Артем Бондаренко точно пробив низом у правий від себе кут — 1:0. А вже на 16-й хвилині донеччани зміцнили перевагу: Бондаренко тепер самостійно пройшов правим флангом, змістився в центр і, не зустрівши опору, потужним ударом поклав м’яч упритул зі стійкою — 2:0. Суперники оговталися ближче до середини тайму і провели кілька небезпечних атак.

Огляд матчу "Шахтар" — "Рух"

У другому таймі гірники продовжували володіти ініціативою і на 76-й хвилині їм вдалося забити втретє та зняти питання про переможця матчу: Дмитро Ледвій парирував постріл Іраклі Азарова з лівого кута штрафного майданчика, а першим на добиванні був Зубков. Відразу після цього автора гола на полі змінив Марлон Гомес, який теж мав нагоду відзначитися, але у ближньому бою не зумів переграти голкіпера.

Результати матчів 23 туру

Зміцнили лідерство у таблиці

"Шахтар" із 49 очками у 21 грі продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, більше того, зміцнивши свою перевагу над опонентами у турнірній таблиці. У "Кривбасу" — 47 очок, але на дві гри більше (23), у "Динамо" — 45 балів і стільки ж матчів, скільки і у "Шахтаря" (21), а у "Дніпра-1" — 43 очки і 23 матчі.

В інших команд також на рахунку по 22-23 гри, але суттєве відставання за кількістю набраних очок від квартету лідерів.