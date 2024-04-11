Усик — Ф’юрі: для бою випустили офіційний гімн (відео)

Анімаційний кліп на пісню "Can’t lose this fight" обіграє підготовку до бою

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Організатори бою випустили офіційну пісню поєдинку.

Анімаційний кліп на пісню "Can’t lose this fight" обіграє підготовку до бою. Боксери підписують контракт, тренуються, після чого зустрічаються один з одним у шоу "Ring of Fire". Спочатку пісня доступна для перегляду на сторінці Queensberry Promotions в X (колишній Twitter).

Втім, наразі піснею вже поділився на своїй офіційній сторінці в Instagram Олександр Усик. Наразі обидва спортсмени увійшли у фазу активної підготовки до бою.

Пісня, присвячена бою Усик — Ф’юрі

Президент WBC Мауріс Сулейман оголошував, що між боксерами укладено угоду на повторний поєдинок. Другий бій також готові санкціонувати і у WBO. Повідомлялося, що доля можливого реваншу залежить від першого бою. Ф’юрі заявив, що у контракті є пункт про обов’язковий реванш, і повторний бій з Усіком може відбутися у жовтні.

Крім того, WBC пропонує провести реформу суддів на звітний бій, збільшивши їхню кількість до 5-6 осіб. Штрафні санкції для боксерів у разі відмови від поєдинку становлять 10 мільйонів доларів.

Об’єднавчий бій між Усіком і Ф’юрі спершу було призначено на 17 лютого, але через травму Тайсона було перенесено на 18 травня. Подію прийме Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Відомий також попередній кард боїв, які пройдуть у рамках вечора боксу у Саудівській Аравії. Серед них поєдинок українця Даніеля Лапіна проти португальця Октавіу Пудівітра за титул WBA Continental у напівважкій вазі.