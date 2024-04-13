"Найдите мне нормального комментатора": в украинском футболе вспыхнул скандал (видео)

Украинский комментатор, похоже, откажется от матчей "Нивы", которая выступает в Первой лиге

В украинском футболе прогремел очередной скандал. На этот раз конфликт вспыхнул между руководством "Нивы" (Тернополь) и комментатором Павлом Посоховым.

Об этом сообщил сам комментатор на своем telegram-канале. Он отметил, что руководству "Нивы" не понравилось то, как комментатор якобы радовался голу соперников, хотя диктор работает не на клуб, а на лигу.

"Похоже, сегодня "Ниву" комментировал последний раз. После игры подошел ко мне господин Михайлов (владелец "Нивы"), с вопросом о том, откуда я. Получив ответ, начал рассказ о том, что "теперь мне все понятно, чего "Диназ" забивает гол, а ты кричишь". Получив замечание, что трансляция идет на ютубе ПФЛ, а комментатор нейтральный, господин еще больше завелся и начал кричать своим работникам "чтобы нашли мне нормального комментатора, а не вот такого".

Ох, уж эти представления о футболе с феодальных времен", — написал Посохов.

Комментатор бурно праздновал гол в ворота "Нивы", по мнению Михайлова

Напомним, в Первой лиге футболист нокаутировал судью головой. А в одном из поединков Второго дивизиона Украины за одну команду на поле играло 12 футболистов.