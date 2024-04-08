"Так иди и воюй": известный футболист набросился на Зинченко

Серж Орье порекомендовал украинцу перейти от слов к делу

Бывший игрок французского ПСЖ, английского "Тоттенхэма" и ряда других клубов Серж Орье, ныне представляющий турецкий "Галатасарай", призвал игрока сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко идти защищать Украину в войне с Россией. Ранее Зинченко раскритиковали за лицемерие пользователи соцсетей.

Таким образом ивуарийский футболист отреагировал на слова игрока лондонского Арсенала и сборной Украины в недавнем интервью. Александр заявил, что готов воевать, если его призовут, сообщает 90min.

"Зинченко готов воевать, если позовет Украина. Иди прямо сейчас, прекращай свое кино. Никто не должен тебе звонить. Настоящему добровольцу не нужен призыв. Повторяю, отправляйся уже, чемпион", — заявил Орье.

В интервью BBC. Александр отметил, что он на фронте мог бы принести больше пользы, чем в Англии, играя в АПЛ. "Я думаю, что это однозначный ответ. Я бы пошел (воевать). Трудно отдавать себе отчет, что еще совсем недавно мы учились в одной школе, играли на детской площадке или на футбольном поле, а теперь им (моим друзьям) приходится защищать нашу страну. И, честно говоря, это так тяжело принять, но это то, что есть. Мы не можем сдаться".

Напомним, "Арсенал" Зинченко пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Баварией". В прошлом раунде ЛЧ Канониры прошли "Порту".