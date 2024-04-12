"Непонятное создание": в РФ признали, что "создали" Баха

Спортивный функционер так и не стал "ручным" для Кремля

Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов оскорбил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Накануне Бах якобы помолился против проведения "Игр дружбы" в РФ.

Соответствующий комментарий Байсултанова приводит Р-Спорт. Он заявил, что Россия помогла Баху стать президентом МОК, однако тот, похоже, так и не стал "ручным".

"Проблема не в санкциях, а в нас. Кто-то боится, что его включат в какие-то списки, наложат санкции, не дадут три рубля.

Но мы самодостаточная страна, у нас лучшие спортсмены в мире.

Сейчас ушло время терпимости и толерантности в спорте. Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли!

Давайте сделаем так, чтобы они мечтали попасть на наши Игры. А мы подумаем, пускать ли.

Давайте объединимся! Как можно выступать без флага и гимна, это не патриоты. Надо объединиться вокруг Игр дружбы", – заявил Байсултанов.

Накануне председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал ООН разобраться с Бахом после разговора функционера с российскими пранкерами. Кроме того, в РФ публично оскорбляют главу МОК.