Довбик забил гол в ворота суперклуба, который интересуется им (видео)

Украинец блестяще выступает в первенстве Испании

В субботу, 13 апреля, "Атлетико" (Мадрид) в рамках матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023/24 принимает "Жирону". За гостей в этом поединке вышел в старте и забил гол украинец Артем Довбик, Виктор Цыганков не попал в заявку на игру из-за травмы.

Поединок проходит в Мадриде на стадионе "Цивитас Метрополитано", после первого тайма счет 2:1 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на 4-й минуте матча гости повели в счете. Форвард сборной Украины Довбик без проблем замкнул идеальный прострел Яна Коуту. Это взятие ворот стало 17-м для украинца в первенстве и позволило Артему выйти на первое место в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги 2023/24. По этому показателю украинец опережает звезду "Реала" Джуда Беллингема и Анте Будимира из "Осасуны" (по 16 голов).

Полный видеообзор матча "Жирона" — "Атлетико" будет доступен здесь позднее.

Напомним, Довбик своей игрой привлек внимание скаутов "Атлетико". Кроме того, украинским нападающим интересуются "Интер" (Милан) и другие итальянские команды.