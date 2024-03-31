Довбик сделал дубль в Испании и возглавил список лучших бомбардиров (видео)

Украинец проводит лучший сезон в карьере

В воскресенье, 31 марта, "Жирона" в рамках матча 30-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 принимала "Бетис". Накануне украинские игроки "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков вместе с национальной командой пробились на Евро-2024.

После успеха со сборной Украины Довбик помог своей команде в Ла Лиге. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча, проходившая на стадионе "Монтиливи" в Жироне, завершилась со счетом 3:2. в пользу "Жироны". Первые два гола в составе хозяев записал на свой счет Довбик. Сначала Артем реализовал пенальти, который сам и заработал. А середине второго тайма украинец в блестящей контратаке, в которой поучаствовал и Цыганков, реализовал выход один на один.

Полный видеообзор матча "Жирона" — "Бетис"^

Этот результат оставил "Жирону" (65 очков) на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (42 очка), в свою очередь, занимает 7-ю позицию. Добавим, что Довбик поднялся на первое место среди бомбардиров лиги (16 голов). По этому показателю он сравнялся со звездой "Реала" Джудом Беллингемом и Анте Будимиром из "Осасуны".

Напомним, Довбик давно не забивал за "Жирону", из-за чего на него посыпалась критика. Ранее сообщалось, что "Жирона" может подписать еще одного украинца.