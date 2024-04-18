Український діамант із Харківської області: як Андрій Лунін досяг успіху і хто йому в цьому допоміг (фото)

"Телеграф" розповідає історію воротаря, який напередодні став героєм серії пенальті та затягнув мадридський "Реал" до півфіналу ЛЧ.

У середу, 17 квітня, мадридський "Реал" оскаржував з англійським "Ман Сіті" путівку до півфіналу Ліги чемпіонів. Обидва матчі – і в Манчестері, і в Мадриді завершилися внічию. Додатковий час, у грі у відповідь у Мадриді також не виявив переможця. А у серії пенальті все вирішив талант та майстерність молодого українського голкіпера "Реала". Два відбиті пенальті допомогли його команді вийти півфінал найпрестижнішого єврокубку.

Гравець, який народився у маленькому Краснограді (Харківській області), ще 2018-го року перейшов до мадридського "Реала", потрапивши на очі скаутам мадридського суперклубу після низки вдалих матчів за "Дніпро" та "Зорю", зокрема, в єврокубках. Але довгий час "мерзнув" на лаві запасних, у тіні знаменитого бельгійця Тібо Куртуа, а потім, і в незліченних орендах у не найвідоміших командах. Поки нарешті не отримав свого шансу. На початку нинішнього сезону-2023/24 31-річний Куртуа отримав тяжку травму хрестоподібних зв’язок, а в березні, щойно повернувшись до тренувань, пошкодив меніск. У відсутності бельгійця Лунін виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалагі і став основним гравцем команди, де провів цього сезону вже 28 матчів.

З нападників – у воротарі

Андрій Лунін народився 11 лютого 1999 року. А перші футбольні кроки майбутній воротар зробив у рідному Краснограді, де був зарахований до ДЮСШ у віці 6 років у 2005 році. Там він займався аж до 2010 року, а паралельно, з 2007 року, у вихідні виступаючи за харківський "Арсенал". Цікаво, що Андрій спочатку виступав на позиції нападника, а згодом став воротарем. Юного футболіста помітили і з 2010 до 2015 року він займався вже в академії харківського "Металіста" — флагмана обласного футболу. Незавидна доля "Металіста", постійні зміни власників клубу та важка фінансова ситуація змусили голкіпера у 2015-му перейти до "Дніпра", який саме того року дійшов до фіналу другого за значущістю єврокубка Ліги Європи. Хоча завжди підкреслював, що навіть коли в "Металісті" почалися великі проблеми, не збирався залишати команду рідного краю.

Перший сезон у Дніпрі юний воротар провів у молодіжній команді клубу. З 2016 року регулярно залучався до тренувань та матчів першої команди. На початку сезону 2016/17 основним воротарем "дніпрян" був Денис Шеліхов, але після кількох провалів (0:4 від "Шахтаря" та 0:3 від "Олімпіка") він втратив місце у "старті". Андрій дебютував у Прем’єр-лізі 16 жовтня 2016 року у матчі проти "Карпат" (1:1). Починаючи з цього матчу, зайняв тверде місце у воротах і став найкращим молодим гравцем квітня 2016 року в УПЛ.

Андрій Лунін

У червні 2017 року Лунін перейшов до луганської "Зорі". А вже у вересні 2017 року в матчі з "Естерсундом" Лунін дебютував у Лізі Європи УЄФА (0:2). Як основний воротар він зіграв у 36 матчах у всіх змаганнях того сезону, у тому числі у всіх шести матчах групового етапу Ліги Європи. За підсумками сезону 2017/18 був визнаний найкращим футболістом луганського клубу.

Поневіряння в запасі та оренди-посилання

Поворотним моментом у житті Луніна можна назвати 22 червня 2018 року. Цього дня гравець за 8,5 мільйона євро перейшов із "Зорі" до мадридського "Реала", підписавши з клубом 6-річний контракт. А вже 31 липня дебютував у матчі проти "Манчестер Юнайтед" (1:2) на Міжнародному кубку чемпіонів. Український воротар вийшов на заміну у другому таймі та відіграв "на нуль". 11 серпня Андрій виграв свій перший трофей — у матчі за Кубок Сантьяго Бернабеу "Реал" обіграв італійський "Мілан" з рахунком 3:1. Лунін вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу і також не пропустив жодного голу. Проте, все це були товариські матчі міжсезоння.

Незважаючи на такий вдалий початок, вже 27 серпня він пішов на права оренди в "Леганес", де дебютував наприкінці жовтня в домашньому матчі 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано". Провівши в "Леганесі" за майже повний сезон всього 5 матчів Лунін повернувся до "Реалу" влітку 2019-го, щоб… на початку 2020 року "Реал" віддав його знову в оренду — тепер уже в "Реал Ов’єдо" з Сегунди (другого дивізіону) чемпіонату Іспанії) до кінця сезону. Ці оренди стали для молодого та амбітного гравця справжніми випробуваннями та перевірками характеру на міцність.

Дебют у єврокубках проти "Шахтаря"

Незважаючи на всі поневіряння голкіпера "Реал" не поспішав з ним розлучатися, перед стартом сезону 2020/21 стало відомо, що українець залишається у складі мадридського "клубу. І дебют Луніна в офіційних матчах у складі "Реала" відбувся 20 січня 2021 року у грі Кубка Іспанії проти "Алькояно". Ситуація суттєво змінилася у 2022-му. Тоді ж, восени 2022-го, він став першим українським гравцем, який зіграв у Ель-Класіко проти "Барселони", який закінчився перемогою "Реала" з рахунком 3:1. А 11 лютого 2023 року став другим українцем Клубному чемпіонаті світу, виступаючи впродовж турніру як основний воротар (першим був Дмитро Чигринський, який не взяв участі у матчах КЧС).

А потім настав сезон 2023/24 та травма Куртуа. У Луніна був конкурент — третій воротар, якого "Реал" взяв в оренду у лондонського "Челсі" (при цьому Аррісабалага іспанець). Але тут вже Андрій вчепився за свій шанс зубами. Так, 8 листопада 2023 року в матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти "Браги" (3:0) Лунін вкотре продемонстрував своє вміння відбивати пенальті. На початку матчу форвард португальського клубу Альваро Джало мав шанс відкрити рахунок, але не зміг переграти Луніна. Це був на той момент 7-й пенальті з 14-ти, який відбив українець (включаючи післяматчеві серії), що становить 50%. І два з них на той момент припадали на період виступів за "Реал". А вже цього року, у плей-офф ЛЧ, починаючи з 13 лютого – першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Лунін постійно на слуху. У матчі "Реала" проти "РБ Лейпциг" українець здійснив 9 сейвів, перехопив 3 навіси і був визнаний найкращим гравцем матчу за версією WhoScored та SofaScore.

Нарешті, 17 квітня, у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" в післяматчевій серії пенальті відбив два удари і вивів "Реал" у півфінал турніру. При цьому, ставши найкращим гравцем матчу за версією вболівальників "Реала" та багатьох місцевих ЗМІ.

Огляд матчу "Реал" - "Ман Сіті"

Фахівець із серій пенальті

До речі, ця переможна для команди Луніна серія пенальті далеко не перша у кар’єрі гравця. Він вигравав серії пенальті і у складі "Дніпра", і у складі "Вальядоліду". Восени 2016-го тоді ще 17-річний Лунін виграв серію 11-метрових у матчі Кубка України, в якому "Дніпро" протистояв чернігівській "Десні" (той же осені він потягнув пенальті від Марлоса у Прем’єр-лізі), а в січні 2020-го го Лунін виграв серію пенальті для "Вальядоліда" – сейви українця вивели команду до 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Серія проти "Ман Сіті" стала третьою переможною у кар’єрі гравця. Вже після матчу він зауважив:

"Ми готувалися до всіх можливих виконавців пенальті, і з одним з них ми вирішили ризикнути. Це був удар Бернарду Сілви, нам пощастило. Я планував залишатися по центру. Ковачич? Ми готувалися, і я знав, куди він битиме. Дякую тренерам і усій команді".

Домашня "фортеця"

Всіх цих успіхів могло б і не бути, якби не затишне сімейне вогнище та дбайлива дружина у домі. Андрій та Анастасія (у дівоцтві Томазова) стали чоловіком та дружиною у березні 2021 року, а у романтичних відносинах перебувають з 2015 року. 23 травня 2022 року у пари народився первісток-син, якому вже скоро виповниться 2 роки.

Лунін з дружиною та дитиною

Анастасія часто відвідує матчі Андрія та яро підтримує свого чоловіка. Наприклад, у січні нинішнього року, після гри "Реала" та "Атлетико" у півфіналі Суперкубку Іспанії, коли ворота королівського клубу захищав Аррісабалага, дівчина опублікувала провокативну Instagram-stories, в якій, зазначивши чоловіка, написала: "Без сумніву, номер 1 ". Але через деякий час все ж таки видалила публікацію.

А ще вона зазначає: "Якщо Андрій до кінця сезону гратиме, то Куртуа буде важко повернутися після травми і зайняти перше місце. Якщо Андрію дадуть час пограти, покажуть, що в нього вірять, клуб його підтримує, тренер підтримує, то він займе своє перше місце і вже нікому його не віддасть", — сказала Луніна в одному з інтерв’ю у лютому.

Цікаво, що свого часу вона думала стати агентом Андрія, але потім сама ж порадила йому звернутися до Жорже Мендеша. "Я шукала номер телефону Мендеша. У мене є зв’язки, виходи на агентів, тому що півроку тому я думала про те, щоб стати агентом свого чоловіка. Але зрозуміла, що на цьому етапі я це не вивезу, бо я за нього переживаю і десь можу трохи емоційні рішення приймати. Тому я йому сказала, що потрібно було знайти для себе агента, який міг вести переговори з клубом, з тим самим "Реалом", щоб у нього був час грати. агент, що має зв’язки в Реалі і не тільки в Реалі, і що це може нам допомогти".

Досі агентом Андрія Луніна був його батько Олексій. До речі, дружна родина Луніних майже ніколи не розлучається. Коли гравець переїхав до Іспанії, у 2018-му році, вся родина відразу пішла за Андрієм, щоб не залишати його одного і завжди підтримувати.

Закликав усіх до праці

Цікаво, що ще 2016-го року, будучи 17-річним підлітком, Андрій виклав у соцмережі пост, у якому зазначив, що успіх досягається працею. "Все буде, але не одразу", написав тоді юний голкіпер. Через 6 років, пройшовши "вогонь, воду і мідні труби" (будучи запасним, граючи в оренді і, нарешті, заслуживши визнання), Лунін на своєму власному прикладі показав, як можна досягти успіху.

Маленький хлопчик із Харківської області, який пройшов шлях від гравця місцевої ДЮСШ, до основного воротаря "Реала". За діями якого напередодні затамувавши подих спостерігав увесь футбольний світ.

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Вже влітку ми, напевно, побачимо Андрія Луніна та у складі збірної України на Євро-2024. Гравець із честю пройшов із командою відбірковий турнір, не раз виручав своїми фірмовими ефектними сейвами, а у березні заслужив разом із партнерами по команді путівку на Євро. І в червні, на полях Німеччини, він уже битиметься не за "Реал", а за свою рідну країну.