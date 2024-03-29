Укр

Лунин согласился продлить контракт с "Реалом": стало известно на какой срок

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Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
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Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото www.realmadrid.com

Обе стороны демонстрируют полную готовность достичь соглашения, утверждает источник.

Мадридский "Реал" готовится к продлению контракта с голкипером сборной Украины Андреем Луниным. Испанский клуб-гранд делает серьезную ставку на 25-летнего украинца.

Обе стороны демонстрируют полную готовность достичь соглашения, и, хотя они общаются всего несколько недель, все указывает на быстрое разрешение дела, сообщает Relevo со ссылкой на свои источники. Клуб, с которым у украинца контракт до конца сезона 2024/25, намеревается продлить соглашение еще на один сезон. Таким образом, "Реал" решает вратарский вопрос и сохраняет голкипера, который в этом сезоне показал свой настоящий уровень.

Издание отмечает, что есть несколько причин, по которым "Реал" сейчас демонстрирует такую ​​решимость, и ни одна из них не имеет отношения к последней травме основного голкипера команды Тибо Куртуа. Разрыв правого мениска бельгийца, произошедший после восстановления от разрыва левого крестоносца, пришелся как удар руководству "сливочных". Однако на планы с украинцем это не повлияло, поскольку переговоры об улучшении его контракта начались еще до второго повреждения бельгийского голкипера.

Причины, по которым клуб хочет удержать вратаря, многочисленны. В частности, матч Лиги чемпионов в Лейпциге с девятью сейвами Лунина, которые привели немецкую команду в отчаяние, положил конец любым спорам о ценности украинского голкипера. В клубе считают, что у него все еще есть некие изъяны, но то, что Лунин отличный вратарь не поддается сомнению.

Ранее Лунин отреагировал на выход сборной Украины на Евро-2024, поздравив партнеров с большим успехом.

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#Футбол #Реал Мадрид #Андрей Лунин