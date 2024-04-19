"Победу Усика не должна запятнать плохая подготовки Фьюри": промоутер Красюк

Представитель украинца надеется, что Фьюри подойдет к поединку в оптимальных кондициях

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, высказался о форме обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который сбросил вес перед предстоящим боем.

Представитель украинца надеется, что Фьюри подойдет к поединку в оптимальных кондициях, чтобы не было отговорок после поражения. Об этом Красюк заявил в комментарии World Boxing News.

"Тайсон приучил нас всех к нехватке физической формы, поэтому теперь потеря им нескольких килограммов заставила нас поверить, что он находится в отличных кондициях. Кондиции — это главное. Я очень надеюсь, что Фьюри сможет довести их до максимально возможного предела. Мы хотим, чтобы победу Усика не запятнала нехватка подготовки со стороны Тайсона", — отмечает промоутер.

Ранее бой Усик - Фьюри был перенесен после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.