"Перемогу Усика не повинна заплямувати погана підготовка Ф’юрі" — промоутер Красюк

Представник українця сподівається, що Ф’юрі підійде до поєдинку в оптимальних кондиціях

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика, висловився про форму володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі, який скинув вагу перед майбутнім боєм.

Представник українця сподівається, що Ф’юрі підійде до поєдинку в оптимальних кондиціях, щоб не було відмовок після поразки. Про це Красюк заявив у коментарі World Boxing News.

"Тайсон привчив нас усіх до нестачі фізичної форми, тому тепер втрата їм кількох кілограмів змусила нас повірити, що він перебуває у відмінних кондиціях. Кондиції — це головне. Я дуже сподіваюся, що Ф’юрі зможе довести їх до максимально можливої межі. Ми хочемо, щоб перемогу Усика не заплямував брак підготовки з боку Тайсона", — зазначає промоутер.

Раніше бій Усик — Ф’юрі був перенесений після невдалого виступу Ф’юрі в поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.