"Реал" - "Барселона": букмекеры дали прогноз на Эль-Класико

Специалисты выделили фаворита противостояния

В воскресенье, 21 апреля, "Реал" в рамках центрального поединка 32-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 примет "Барселону". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

По мнению букмекеров, Сливочные являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу мадридцев аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,80-1,91. В то же время триумф каталонцев менее вероятен — коэффициент 3,90-4,25. Добавим, что букмекеры оценивают вероятность победы хозяев в 53%, а гостей — в 23%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании "Реал" — "Барселона":

Favbet: (победа "Реала" 1,91 — ничья 4,10 — победа "Барселоны" 4,25)

William Hill: (1,80 — 4,00 — 3,90)

Bwin: (1,85 — 3,80 — 3,90)

Матч "Реал" — "Барселона" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Напомним, Сливочные сумели выйти в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в серии пенальти грозный "Манчестер Сити".