"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция Эль-Класико

Королевский клуб примет Сине-гранатовых

В воскресенье, 21 апреля, в рамках центрального поединка 32-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 состоится главное дерби в европейском футболе "Реал" — "Барселона". Накануне Сливочные обеспечили себе путевку в полуфинал Лиги чемпионов, а вот "Барса" вылетела из главного еврокубка.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Барселона" — начало в 22:00 (обновляется)

Команды подходя к игре в разном настроении. "Реал" добыл громкую победу в Лиге чемпионов и уверенно лидирует в первенстве Испании. "Барселона", в свою очередь, провалили кампанию, однако в случае победы может хоть немного порадовать болельщиков, которые соскучились по большим победам. На данный момент Королевский клуб опережает Сине-гранатовых на 8 очков в турнирной таблице Ла Лиги. До конца чемпионата осталось всего 7 игр.

Накануне "Ман Сити" после обидного поражения от "Реала" обыграл "Челси" в полуфинале Кубка Англии. К слову, лондонцы недавно играли в финале Кубка лиги.