"Реал" — "Барселона": букмекери дали прогноз на Ель Класіко

Фахівці виділили фаворита протистояння

У неділю, 21 квітня, "Реал" у рамках центрального поєдинку 32-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 прийме "Барселону". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

На думку букмекерів, Вершкові є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу мадридців аналітики пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,80-1,91. В той самий час тріумф каталонців менш ймовірний — коефіцієнт 3,90-4,25. Додамо, що букмекери оцінюють ймовірність перемоги господарів у 53%, а гостей — у 23%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії "Реал" — "Барселона":

Favbet: (перемога "Реала" 1,91 — нічия 4,10 — перемога "Барселони" 4,25)

William Hill: (1,80 — 4,00 — 3,90)

Bwin: (1,85 — 3,80 — 3,90)

Матч "Реал" — "Барселона" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні. Нагадаємо, Вершкові зуміли вийти до півфіналу Ліги чемпіонів, обігравши в серії пенальті грізний "Манчестер Сіті".