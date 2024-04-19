"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть Эль-Класико

Большая игра пройдет в Мадриде

В воскресенье, 21 апреля, "Реал" сыграет центральный поединок 32-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 с "Барселоной". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

В прямом эфире в Украине главное дерби Испании покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Последнее "Эль-Класико" сезона состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Сливочные подходят к игре в чудесном настроении. Команда сумела выбить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов, а также идет на первом месте в Ла Лиге, опережая каталонцев на 8 баллов. Тем не менее противостояние двух главных команд Испании — это незаурядное событие, где футболисты отстаивают эмблему своей команды, а потому и "Реал", и "Барса" будут играть только на победу.

Напомним, "Реал" в серии пенальти переиграл "Ман Сити" на его поле, а вот "Барса" в меньшинстве ничего не могла поделать с французским ПСЖ. К слову, Сливочные в полуфинале ЛЧ встретятся с "Баварией", которая выбила "Арсенал".