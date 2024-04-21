"Реал" — "Барселона": онлайн-трансляція Ель Класіко

Королівський клуб прийме Синьо-гранатових

У неділю, 21 квітня, у рамках центрального поєдинку 32-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 відбудеться головне дербі у європейському футболі "Реал" — "Барселона". Напередодні Вершкові забезпечили собі путівку у півфінал Ліги чемпіонів, а ось "Барса" вилетіла з головного єврокубка.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона". Зустріч відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок гри — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Барселона" — початок о 22:00 (оновлюється)

Команди підходять до гри у різному настрої. "Реал" здобув гучну перемогу в Лізі чемпіонів і впевнено лідирує у першості Іспанії. "Барселона", у свою чергу, провалили кампанію, проте у разі перемоги може хоч трохи порадувати вболівальників, які скучили за великими перемогами. На цю мить Королівський клуб випереджає Синьо-гранатових на 8 очок у турнірній таблиці Ла Ліги. До кінця чемпіонату залишилося лише 7 ігор.

Напередодні "Ман Сіті" після поразки від "Реала" обіграв "Челсі" у півфіналі Кубка Англії. До речі, лондонці нещодавно грали у фіналі Кубка ліги.