Удалили даже тренера: ПСЖ в эмоциональном матче выбил "Барселону" из Лиги чемпионов (видео)

Европейское дерби завершилось победой ПСЖ

Во вторник, 16 апреля, "Барселона" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимала ПСЖ. В параллельной игре встречались "Боруссия" Д и "Атлетико".

Поединок, проходивший в "Барселоне" на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", завершился со счетом 4:1 в пользу парижан. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась не лучшим образом для гостей. Рафинья уже на 12-й минуте вывел каталонцев вперед после блестящего прохода Ямаля. Казалось, Сине-гранатовые с легкостью доведут тайм до победы, однако на 29-й минуте Рональд Араухо сфолил вблизи своей штрафной и заработал от судьи прямую красную карточку. После этого Блаугранас посыпались, а Усман Дембеле еще к перерыву сравнял счет.

Второй тайм оказался еще эмоциональнее, чем первый. Парижане, учитывая численное преимущество, помчали вперед и забили дважды усилиями Витиньи и Килиана Мбаппе (пенальти). А главный тренер каталонцев Хави и его помощник получили удаления из-за своего поведения. В итоге ПСЖ с легкостью довел игру до победы с необходимой разницей мячей, а Мбаппе вдобавок оформил дубль.

Напомним, первая игра, проходившая в Париже, завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей (4:6) в 1/2 финала ЛЧ сыграет ПСЖ. В полуфинале парижане встретятся с "Боруссией" Д.

"Барселона" – ПСЖ – 1:4. Первый матч – 3:2.

Голы: Рафинья (12) – Дембеле (40), Витинья (54), Мбаппе (61, пенальти, 89)

Предупреждения: Мартинес (40), Левандовски (50), Гюндоган (64), Рафінья (90+7), Фермін (90+8) – Мбаппе (40), Руис (45+1), Маркиньос (62)

Удаление: Араухо (29, грубая игра)

"Барселона": тер Стеген, Канселу (Феликс, 82), Кубарси, Араухо, Кунде, Педри (Ферран Торрес, 61), Гюндоган, де Йонг (Фермин, 82), Рафинья, Левандовски, Ямаль (Мартинес, 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис (Асенсио, 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте, 80), Баркола (Ли Кан Ин, 77), Мбаппе, Дембеле (Коло-Муани (88)

Статистика матча Барселона - ПСЖ

Полный видеообзор матча "Барселона" — ПСЖ:

В первом раунде плей-офф ЛЧ французский суперклуб выбил испанский "Реал Сосьедад", а испанский гранд прошел итальянский "Наполи".