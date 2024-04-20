"Челси" со скандалом проиграл "Ман Сити" в битве за финал Кубка Англии (видео)

В финале турнира сыграет "Манчестер Сити"

В субботу, 20 апреля, "Ман Сити" и "Челси" провели поединок 1/2 финала Кубка Англии по футболу сезона 2023/24. Накануне последний английский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба. Об этом сообщает "Телеграф".

"Ман Сити" и "Челси" выдали конкурентный матч, который запомнился промахами форварда "гостей" Николаса Джексона, а также неоднозначным решением рефери. Во втором тайме Грилиш, играя в "стенке" во время стандарта, сыграл рукой в своей штрафной, однако арбитр Майкл Оливер и бригада VAR не увидели нарушения правил. Победу Горожанам принес точный выстрел Бернарду Силвы на последних минутах встречи.

Вингер "Челси" Михаил Мудрик появился на поле на 79-й минуте, но не сумел проявить себя. В финале МС сыграет с победителем "дуэли" "Ман Юнайтед" — "Ковентри" (21 апреля).

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Челси":

Напомним, "Челси" в текущем сезоне уже играл в финале Кубка лиги. В решающей игре лондонцы проиграли "Ливерпулю" (0:1). Ранее Пенсионеры и "Ман Юнайтед" выдали матч года (4:3) в чемпионате Англии.