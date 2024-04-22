"Путин - нефартовый, пора менять": сын российского олигарха проговорился

Российский тренер в очередной раз стал посмешищем в сети

Главный тренер СКА, сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман, который хочет развивать хоккей на льду в Индии, назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным главным событием сезона для клуба.

Соответствующий комментарий Ротенберга приводит "Чемпионат". Роман заявил, что встреча с Путиным даст команде силы на многие годы, однако после этого его клуб потерпел поражение.

"Думаю, самое важное событие в сезоне – встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Мы провели беседу всей командой. Эта беседа в преддверии выигранных им выборов, с чем мы его поздравляем, даст нам сил на многие годы.

Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем", – сказал Ротенберг.

В сети высмеяли подхалимство Ротенберга. Пользователи массово шутят, что встреча с Путиным лишь усугубила дела в команде, ведь после нее СКА проиграл в 1/4 финала плей-офф КХЛ "Автомобилисту" со счетом 4:1. К слову, "Металлург" и "Локомотив" не встречались с Путиным и теперь играют в финале.

Напомним, Путин заявил, что именно он придумал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). К слову, в этой лиге используют английский язык, что не нравится некоторым россиянам.