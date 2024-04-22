Сейв Луніна в Ель-Класіко наробив шуму в мережі: експерти розділилися на думці

Лунін зупинив м’яч на лінії після удару Ямаля, але деякі експерти це заперечують

Найскандальнішим епізодом матчу "Реал" — "Барселона", який відбувся 21 квітня, став момент, що стався на 28-й хвилині гри. Гості могли вдруге вийти вперед, розіграш кутового "Барселоною" призвів до небезпечного моменту.

16-річний Ламін Ямаль пробив п’ятою, а Лунін зупинив м’яч на лінії воріт. Але далеко не всі погодилися з рішенням судді — ArchivoVAR вважає, що м’яч перетнув лінію воріт. На доказ своєї правоти вони опублікували ролик із графікою в Instagram.

Canal+ вважає, що гол був забитий абсолютно справедливо. На графіку видно, що м’яч не перетнув повністю лінію воріт.

Представники "Барселони" висловили обурення тим, що в Іспанії досі немає "goal-line technology", яка автоматично визначає, чи м’яч перетнув лінію воріт. У той же час, технологія вже давно є, наприклад, в англійській Прем’єр-лізі та італійській Серії А. Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас вважає запровадження системи економічно недоцільним.

Варто зазначити, що під час гри ситуація довго аналізувалась системою VAR. Проте жоден із повторів не дав стовідсоткової впевненості у тому, що Лунін встиг вчасно втрутитися.

Матч мав важливе турнірне значення – після перемоги "Реал" практично гарантував собі перемоги в Ла Лізі сезону-2023/24. Раніше стало відомо, що "Реал" запропонує Луніну новий контракт.