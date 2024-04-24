Усик — у трійці найкращих боксерів світу, Ф’юрі далеко позаду

Українець поступається американцю Кроуфорду та японцю Іноуе

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. На даний момент Усик є третім боксером світу.

Авторитетне видання The Ring востаннє до бою оновило рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Перше місце займає Теренс Кроуфорд, а Ф’юрі немає навіть у десятці.

Олександр Усик тримається на третій позиції, поступаючись японському чемпіону Наоя Іноуе. Слідом за українцем йде мексиканець Сауль Альварес, а далі росіяни Артур Бетербієв та Дмитро Бівол, американці Еррол Спенс, Джервонта Девіс, Джессі Родрігес та японець Джунто Накатані.

Вперше за довгий час із топ-10 вилетів Девін Хейні, який минулого тижня зазнав поразки від Райана Гарсії.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.