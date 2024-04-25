Усик - Фьюри: где смотреть бой в Украине

MEGOGO стал эксклюзивным транслятором поединка на территории Украины.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. MEGOGO стал эксклюзивным транслятором поединка на территории Украины.

Также медиасервис покажет бой Беринчик — Наваррете, где на кону будет стоять вакантный пояс Чемпиона мира WBO в легком весе. говорится в сообщении транслятора. Событие начнется с большого студийного вещания. Также доступным к просмотру будет и весь файткард вечера за исключением боя россиянина. Медиасервис принципиально не транслирует бои с участием представителей страны-террориста

Оба ивента будут доступны эксклюзивно на MEGOGO по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале MEGOGO Гонг и также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.