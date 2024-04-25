Усик — Ф’юрі: де дивитись бій в Україні

MEGOGO став ексклюзивним транслятором поєдинку на території України.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. MEGOGO став ексклюзивним транслятором двобою на території України.

Також медіасервіс покаже бій Берінчик — Наваррете, де на кону стоятиме вакантний пояс Чемпіона світу WBO у легкій вазі. йдеться у повідомленні транслятора. Подія розпочнеться з великого студійного мовлення. Також доступним для перегляду буде і весь файткард вечора за винятком бою росіянина. Медіасервіс принципово не транслює бої за участю представників країни-терориста

Обидва івенти будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна у розділі "Спорт", на власному каналі MEGOGO Гонг й також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі у день події.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.