Экс-чемпион мира назвал условие для победы Фьюри над Усиком (видео)

"Цыганский король" победит, если сделает ставку на свое преимущество в габаритах

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Экс чемпион мира в первой тяжелой и полутяжелой весовых категориях американский боксер Антонио Тарвер сделал прогноз на предстоящий поединок.

По словам Тарвера, "Цыганский король" победит, если сделает ставку на свое преимущество в габаритах. Об этом он заявил YouTube-каналу BoxNation.

"Усик никогда раньше не встречался с таким большим, высоким и способным гигантом. Сегодня Тайсон Фьюри все еще один из лучших чистых боксеров в этом виде спорта. Если он сможет использовать непредсказуемый стиль, удержит Усика на дистанции и поймает его силовыми ударами, то я выберу Тайсона Фьюри", — отметил Тарвер.

Прогноз Антонио Тарвера

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.