Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри предсказал победителя боя за титул "абсолюта"

Фьюри ко всему приспособиться с добьется победы, считает Томпсон

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Джордан Томпсон, бывший спарринг-партнер Фьюри и Усика, высказал мнение о предстоящем поединке.

Спортсмен считает британца фаворитом поединка. Его слова приводит talkSPORT.

"Двигаться так, как Фьюри, – его реакция, скорость рук при таких размерах, скорость ног – все это не имеет себе равных. Вот почему люди говорят о нем и Усике – у них много общего. Их ринговый IQ – они очень умные, очень спокойные, очень уравновешенные, их работа ног, они в первую очередь бьют и не пропускают.

Фьюри может заставить вас делать то, что он хочет – это очень необычно. У всего есть свой метод, и опять же – он очень, очень хорошо адаптируется.

С Усиком мы всегда видели, что он феноменальный тактик и техничный боксер. Но с Фьюри, что бы перед ним ни поставили, он приспособится к этому и придумает что-нибудь, чтобы добиться победы", – сказал Томпсон.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.