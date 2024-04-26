Колишній спаринг-партнер Усика та Ф’юрі передбачив переможця бою за титул "абсолюту"

Ф’юрі до всього може пристосуватися задля перемоги, вважає Томпсон.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Джордан Томпсон, колишній спаринг-партнер Ф’юрі та Усіка, висловив думку про майбутній поєдинок.

Спортсмен вважає британця фаворитом поєдинку. Його слова наводить talkSPORT.

"Рухатися так, як Ф’юрі, — його реакція, швидкість рук при таких розмірах, швидкість ніг — все це не має собі рівних. Ось чому люди говорять про нього і Усика — у них багато спільного. Їхній рінговий IQ — вони дуже розумні, дуже спокійні, дуже врівноважені, їхня робота ніг, вони в першу чергу б’ють і не пропускають.

Ф’юрі може змусити вас робити те, що він хоче – це незвичайно. У всього є свій метод, і знову ж таки – він дуже, дуже добре адаптується.

З Усиком ми завжди бачили, що він феноменальний тактик та технічний боксер. Але з Ф’юрі, що б перед ним не поставили, він пристосується до цього і придумає щось, аби здобути перемогу", — сказав Томпсон.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.