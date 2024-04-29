"По пять литров на каждого": Фьюри предсказал встречу с Усиком после боя за титул "абсолюта" (видео)

Фьюри мечтает "попить пиво" с украинским чемпионом.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Перед боем обладатель титула WBC Тайсон Фьюри рассказал, что не имеет вражды к чемпиону мира WBO/WBA/IBF/IBO Александру Усику

Британец даже спрогнозировал свою встречу с Усиком через некоторое время после поединка. Об этом он рассказал в интервью TNT Sports Boxing..

""Послушайте, у меня нет никакой вражды по отношению к бойцам, с которыми я дрался или буду драться в будущем. Усик кажется достойным парнем. Он верующий, у него самого есть маленькие дети. Я могу представить, как мы закидываемся пивом по пять литров на каждого. Он похож на такого персонажа, не правда ли? И в данный момент у нас здесь есть хорошая акция: на двоих получится по семь фунтов. Это неплохо. Нам нужно на что-то потратить саудовские деньги".

Интервью Тайсона Фьюри

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.