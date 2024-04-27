Усик - Фьюри: Джошуа дал прогноз на супербой

Британец назвал фаворита чемпионского поединка

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) считает чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом в поединке против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Соответствующий комментарий AJ приводит talksport. Энтони считает, что украинец победит "Цыганского короля".

"Смотрите, я бился с Александром Усиком, поэтому могу говорить только о том, что я пережил в поединке с ним. Феноменальный боец, делает все так, как и нужно. Я бы сказал, что он сделает действительно хорошую работу.

Я никогда не бился с Тайсоном Фьюри, поэтому я не могу говорить о том, как он будет выступать или как он будет ему противостоять. Поэтому, говоря только о том, что я знаю, должен сказать, что Александр Усик победит", — сказал Джошуа.

Усик дважды побеждал Джошуа. Оба раза судейским решением.

Напомним, победитель боя Усик — Фьюри, вероятно, проведет большой бой против Джошуа. Однако перед этим между украинцем и "Цыганским королем" запланирован реванш.