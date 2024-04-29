"По п’ять літрів на кожного": Ф’юрі передбачив зустріч з Усиком після бою за титул "абсолюту" (відео)

Ф’юрі мріє "попити пиво" з українським чемпіоном.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Перед боєм володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі розповів, що не має ворожнечі до чемпіона світу WBO/WBA/IBF/IBO Олександра Усика

Британець навіть спрогнозував свою зустріч із Усиком через деякий час після поєдинку. Про це він розповів в інтерв’ю TNT Sports Boxing.

"Послухайте, у мене немає ніякої ворожнечі по відношенню до бійців, з якими я бився або битися в майбутньому. Усик здається гідним хлопцем. Він віруючий, у нього є маленькі діти. Я можу уявити, як ми закидаємося пивом по п’ять літрів на кожного. Він схожий на такого персонажа, чи не так? І зараз у нас тут є хороша акція: на двох вийде по сім фунтів. Це не погано. Нам потрібно на щось витратити саудівські гроші", — каже британський боксер.

Інтерв’ю Тайсона Фьюрі

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.