У Путина прокомментировали идею Макрона об "олимпийском перемирии": и здесь обвинили Украину

Москва скептически относится к идее установления перемирия

Пресс-секретарь кремлевского президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала никаких официальных предложений от президента Франции Эммануэля Макрона по установлению перемирия во время проведения Олимпийских игр в Париже. Он приплел еще и Украину.

Об этом сказал Песков во время брифинга. Российские СМИ процитировали его.

"До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не предпринимал", — сказал Песков.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора заявил, что Москва скептически относится к идее установления перемирия, поскольку якобы Украина использует его в своих целях.

"И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, усложняет процесс рассмотрения подобных инициатив", — заявил Песков.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Украине призвали международных партнеров принять меры по соблюдению рекомендаций Международного олимпийского комитета по нейтральному статусу спортсменов из РФ и РБ и не допускать указанных лиц к международным соревнованиям.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон хочет договориться о прекращении огня в Украине, Израиле и Судане с 26 июля по 11 августа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он рассчитывает, что этому помогут партнеры, в частности, Китай. По словам французского президента, он попытается приложить максимум усилий по достижению "олимпийского перемирия".

Следует отметить, что это уже не первое его заявление о перемирии. В марте Макрон в интервью украинским медиа заявил, что Франция предложит РФ режим прекращения огня в Украине на время проведения Олимпийских игр-2024 в Париже. Он отметил, что Франция обратится в РФ с соответствующей просьбой.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктор Владимир Путин заявил, что не слышал предложений по прекращению огня. Он сказал, что готов их рассмотреть, "исходя из интересов Российской Федерации".